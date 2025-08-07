Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Yemek kartı firmalarına ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı, yemek kartı sektörünün önde gelen firmalarına idari para cezası uyguladı. Bakanlık, bu firmaların lokantalardan yüzde 6’yı aşan komisyonlar aldığını ve hak edişler geç ödenmesine rağmen erken ödeme bedeli adı altında ek komisyonlar kestiklerini tespit etti. Toplamda 5 yemek kartı firmasına 15,8 milyon TL ceza kesildi.

YEMEK KARTI FİRMALARINA YÖNELİK DENETİM BAŞLATILDI

Ticaret Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’e aykırı hareket eden yemek kartı firmalarına cezai işlem uygulandı. Sektörün yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan 6 yemek kartı kuruluşuna yönelik şikayetlerin ardından denetim ve inceleme yapıldı. Sonuçta, perakende işletmelere mevzuata aykırı geç ödeme yapılması, geç ödemeye rağmen “erken ödeme bedeli” adı altında ücret talep edilmesi, komisyon oranlarının yüzde 6’yı aşması ve işverenlere uygulanan iskontoların restoranlara yansıtılması nedeniyle 5 büyük yemek kartı firmasına toplam 15,8 milyon TL idari para cezası verildi.

'100 LİRALIK HARCAMANIN 10 LİRASI FİRMANIN'

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Sayit Karabağlı, yemek kartı firmalarının komisyon oranlarının yönetmelikle yüzde 6 ile sınırlandırılmasına karşın, hizmet ve erken ödeme bedelleriyle bu oranı yüzde 10’lara çıkardığını belirtti. Karabağlı, “Yemek kartı firmaları işletmelerimize ortak oldu. Her 100 liralık harcamanın 10 lirasını bu firmalar alıyor” dedi.