Ticaret Bakanlığı haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında haziranda 675 firma için izin belgesi düzenledi.
Bakanlığın haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, haziranda 675 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 10 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 23 oldu. Söz konusu ayda 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.
Video Haberler
- Ümraniye’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
- Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın
- Kalbinden bıçaklandı: Hasancan cinayetinde yeni gelişme
- Tartışma sonrası 'taksi üstünde' yolculuk
- Çocuğunu kurtaran anne, akıntıya kapılarak boğuldu
- Babacan, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- İstanbul Havalimanı'ndaki gofret fiyatı dudak uçuklattı
- Semih Sergen hayatını kaybetti
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak yağış' uyarısı
- Erdoğan'a kötü haber: AKP seçmeni neden vazgeçti?