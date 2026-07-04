Ticaret Bakanlığı'ndan AB'nin 'Made in EU' şartına ilişkin 'eşitlik' açıklaması

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında, Türk otomotiv sektörünün temsilcileriyle yapılan toplantıda, Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamındaki "Made in EU" yaklaşımına ilişkin sektörün yol haritası değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Yardımcısı Tuzcu başkanlığında, Türk otomotiv üreticilerinin üst düzey yöneticileriyle İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

'EŞİT KATILIM'

Toplantıda, AB'nin "Made in EU" şartına ilişkin sektörün stratejik yol haritasının ele alındığına işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Avrupa otomotiv değer zincirinin vazgeçilmez ortağı olan Türkiye'nin, 'Made in EU' çerçevesine koşulsuz ve eşit katılımının teyit edilmesi için atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Bu yöndeki girişimlerimizin, tüm paydaşlarımız ile koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürülmesi konusunda mutabık kalınmıştır."