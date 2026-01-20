Ticaret Bakanlığı verileri açıklandı: Yurttaşın en çok şikayet ettiği konu belli oldu!

Ticaret Bakanlığı bünyesinde hizmet veren "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı", geçen yıl yüz binlerce çağrıya yanıt verdi. Hatta ulaşan başvuruların önemli bölümünü ayıplı mal ve hizmetlere yönelik şikayetler oluşturdu.

Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre Alo 175, tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgilendirme yapmanın yanı sıra, uyuşmazlıkların çözümü amacıyla başvuruların ilgili kurum ve mercilere yönlendirilmesini sağlıyor. Hat üzerinden tüketicilere çözüm yolları sunulurken, hak arama süreçlerine dair rehberlik de yapılıyor.

AYIPLI MAL VE HİZMET ŞİKAYETLERİ İLK SIRADA

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na geçen yıl gelen çağrıların büyük kısmı ayıplı mal ve hizmet şikayetlerinden oluştu. Bu başlık, toplam başvurular içinde ilk sırada yer aldı. Ayıplı mal ve hizmetleri, mesafeli satışlara ilişkin şikayetler izledi.

Başvurular arasında ayrıca abonelik sözleşmeleri ve satış sonrası hizmetlere yönelik şikayetler de öne çıkan diğer konular arasında yer aldı.

BAŞVURU SAYISI YILLAR İÇİNDE YENİDEN ARTIŞA GEÇTİ

Alo 175’e yapılan başvurular önceki yıllarda dalgalı bir seyir izledi. Bir dönem düşüş gösteren çağrı sayısı, sonraki yıllarda yeniden artış eğilimine girdi. Bu artış, tüketicilerin hak arama konusunda danışma hattını daha fazla kullandığını ortaya koydu.

EN YOĞUN DÖNEM YAZ AYLARI OLDU

Geçen yıl Alo 175’e yapılan başvuruların aylara göre dağılımında yaz ayları öne çıktı. En fazla çağrı temmuz ayında alınırken, mayıs, ağustos ve ocak ayları da yoğunluğun yüksek olduğu dönemler arasında yer aldı.

Ticaret Bakanlığı, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile hem tüketici hakları konusunda farkındalığı artırmayı hem de bilinçli tüketici profilinin güçlendirilmesini amaçlıyor.