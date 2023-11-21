Ticaret Bakanlığı'ndan 36 işletmeye dev ceza!

Ticaret Bakanlığı 36 işletmeye 105 milyon 129 bin 78 TL idari para cezası uygulandığı duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 15:49
Ticaret Bakanlığı'ndan 36 işletmeye dev ceza!
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Ticaret Bakanlığı 36 işletmeye idari para cezası kesti.

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan toplam 36 işletmeye 105 milyon 129 bin 78 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza kesildi" denildi.


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