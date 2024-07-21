Ticaret Bakanlığı'ndan 466 firmaya 'izin belgesi'

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 466 firma için izin belgesi düzenledi.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 09:05
Ticaret Bakanlığı'ndan 466 firmaya 'izin belgesi'
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Bakanlığın, haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 hariçte işleme izin belgesi, 27 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 29 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.


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