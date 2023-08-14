Ticaret Bakanlığı'ndan piyasa bozucu ithalat açıklaması

Yayınlanma: 14.08.2023 - 13:06

Güncelleme: 14.08.2023 - 13:06

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “piyasa bozucu haksız ve dampingli ithalata karşı yerli üreticilerimizin yanındayız” mesajı verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak yerli üretimi ve istihdam artırma hedeflerine yönelik politikaları etkin bir şekilde uygulamaya devam ederken; yerli üreticilerimizin, ithalat kaynaklı dampingli veya menşe saptırmalı haksız rekabete karşı korunması, üretim hedefli politikalarımızın en önemli sacayaklarından birini oluşturmaktadır.

Uluslararası dış ticaret kurallarına aykırı olarak menşe ve tarife saptırmaları maalesef aktif olarak kullanılmaktadır. Türkiye, yerli üreticilerimizi ithalat kaynaklı haksız uygulamalara ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçları ile koruyan ülkeler arasında yer almaktadır. İthalatımızın yüzde 88’lik kısmı hammadde ve yatırım malından oluşmaktadır.

Bu kapsamda, anti-damping tedbirleri çerçevesinde, 1995 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak toplam 204 tedbir alınmıştır. Ülkemizde halihazırda 126 adet anti-damping ve anti-sübvansiyon tedbirleri yürürlüktedir.