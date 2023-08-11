Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bakanlığa taşıdı: Turizmde 'günübirlik' ev sorunu

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:35

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:43

Turizm bölgelerinde evler günübirlik kiraya veriliyor. Kayıtdışı kiraya verilen konutlar denetlenemiyor. Otellerde konaklayan turist sayısı düşüyor, turizm sektörü zarar görüyor. Turizmciler de bu duruma her fırsatta dikkat çekiyor.

Yabancılar aldıkları evleri Türkiye’de olmadıkları dönemde turistlere kiraya veriyor. Bu durum ise ülke ekonomisine ve konaklama sektörüne zarar veriyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Hacısüleyman, güvenlik zaafiyetine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Konut sıfatı taşıyan evlerin ticarethane gibi kullanılması sakıncalıdır. Diyelim ki sizin on tane daireniz var ve bunları kiraya vermek istiyorsunuz, o durumda bu evler için işyeri açma ruhsatı ve işletme belgesi almanız gerekiyor. Güvenlik açısından Emniyet'e her gün raporları göndereceksiniz. Turizm yapmak istiyorsanız, kayıtlı ve mevzuata uygun yapmanız gerekiyor. Bu konuda yetkili makamların konuya müdahil olması gerekiyor."

Türkiye Otelciler Birliği'ne göre Türkiye'de günübirlik kullanılan 30 bin civarında konut bulunuyor. En çok günübirlik konut bulunduran iller ise Antalya, İstanbul ve İzmir.

Bölge halkının konuta ulaşmasının da zorlaştığını belirten Hacısüleyman, "Evde konaklama şeklinde olan pazarlama şirketleri, yani dijital pazarlama şirketleri bunu yapabilir. Elbette Antalya'ya gelip kalan kişiler buranın ekonomisine katkıda bulunuyor. Ancak bunun yasal çerçevede olması, güvenlik açısından zaafiyet yaratmaması ve vergilendirilmesi. Bu evler turistik açıdan kullanıldığında bölge halkı için konut sorunu doğuyor. Kira artışlarına sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

Turizmcilerin kanayan yarası haline gelen sorunu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a iletti. Bahar, Antalya'nın günübirlik ev sorununu görüşmenin gündemine taşıdı. O ziyaretin ayrıntılarını anlatan Bahar, "20 tane dairesi olan bir apartmanda bir tane yerin bu şekilde işletilmesinin güvenlik için ne kadar sakıncalı olduğunu, bu durumun bizim apart ve diğer otellerimizin ekonomisini ne kadar etkilediğini dile getirdik ve bir düzenleme yapılması konusunda konuştuk" dedi.

Güvenlik, vergi kaybı ve turizm imajına zarar veren evler için bakanlık harekete geçti. Günübirlik kiralanan evler için mevzuat değişikliğine ve düzenlemeye gidilecek. Düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor.