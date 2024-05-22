Ticaret Bakanlığı'ndan sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere denetimler ve Reklam Kurulu incelemeleri sonucu iki yılda 15 milyon lira ceza uygulandığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:53
Ticaret Bakanlığı'ndan sahte yetkili servislere 15 milyon lira ceza
Abone Ol google-news

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa başvurularda özellikle kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonlarına ilişkin tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin, yetkili olmamalarına rağmen tanıtım yapan servisler tarafından mağdur edildiği görüldü.

Bu kapsamda sahte yetkili servislere yönelik hem bakanlıkça gerçekleştirilen denetimler hem de bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından internet arama motorları ve sosyal medya üzerinden reklamlara ilişkin yürütülen inceleme sonucunda iki yılda yaklaşık 15 milyon lira ceza uygulandı.

Bakanlık tarafından yapılan denetimlerin ardından suç unsuru teşkil eden uygulamaların tespit edilmesi durumda ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor.

Öte yandan olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için tüketicilerin bazı hususlara dikkat etmeleri önem taşıyor. Buna göre, vatandaşların, yetkili servis bilgileri için bakanlık tarafından oluşturulan ve www.servis.gov.tr adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) kullanmaları gerekiyor.

İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logolarının da tüketiciler tarafından yeterli görülmemesi, bu servislerin mutlaka üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde ya da SERBİS'de yer alıp almadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.

Tüketiciler, konuya ilişkin şikayetlerini ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve bakanlığın web sayfası üzerinden iletebiliyor.

Tüketicileri mağdur eden sahte yetkili servislere yönelik denetimlerin sürdürüleceği, gerekli idari yaptırımlara devam edileceği de kaydedildi.


İlgili Haberler

Ticaret Bakanlığı 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı: İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu

Ticaret Bakanlığı: İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak geliyor

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak geliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ayhan Bora Kaplan davası devam ediyor: Tutuklu emniyet görevlilerinin dinlenilmesi talepleri reddedildi

Ayhan Bora Kaplan davası devam ediyor: Tutuklu emniyet görevlilerinin dinlenilmesi talepleri reddedildi
Kavga ettiği kişiyi 10 yerinden bıçakladı: “Yaralandığını hiç düşünmedim”

Kavga ettiği kişiyi 10 yerinden bıçakladı: “Yaralandığını hiç düşünmedim”
Ayhan Bora Kaplan'dan işkence gördüğünü iddia eden tanık: Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım

Ayhan Bora Kaplan'dan işkence gördüğünü iddia eden tanık: Yerlikaya’ya güvendim ve o yüzden buradayım
Adnan Oktar davasında ara karar!

Adnan Oktar davasında ara karar!
CHP, Suruç Katliamı davası için heyet görevlendirdi

CHP, Suruç Katliamı davası için heyet görevlendirdi
Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!

Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!
Kamu-Sen çalışanların haklarını budayan tasarruf paketi maddelerine karşı harekete geçti: Emekçiden iptal davası

Kamu-Sen çalışanların haklarını budayan tasarruf paketi maddelerine karşı harekete geçti: Emekçiden iptal davası
Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti

Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti