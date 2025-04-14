Ticaret gerilimi kriptoyu ateşledi: Bitcoin yeniden o seviyeye dayandı!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 14:38

Güncelleme: 14.04.2025 - 14:38

ABD'nin Çin'den gelen akıllı telefonlar ve diğer elektronik ürünler için geçici bir tarife muafiyeti duyurmasının ardından iyileşen risk algısıyla Bitcoin yükseliyor.

ING analistleri yayımladıkları değerlendirme notunda, tarifelere dair muafiyetin ilave vergilerin yeniden gündeme gelebileceği yönündeki spekülasyonları artırdığını belirtti.

PİYASALARDA TEMKİNLİ HAVA OLUŞTU

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarı iletken ürünlere yönelik tarifelerin yaklaştığını ve cep telefonlarıyla ilgili kararın da kısa sürede açıklanabileceğini belirtmesinin ardından piyasalarda temkinli bir hava oluştuğunu kaydetti.

Notta, "Washington'dan gelen çelişkili mesajlar ve süregelen ticaret gerilimleri yatırımcıların kafasını karıştırdı. Bu durum doların zayıflamasına neden olurken, uzun vadeli yatırım planlarında ve ABD'nin ekonomik istikrarına dair güven konusunda da endişelere yol açtı" ifadelerine yer verildi.

Bitcoin, geçtiğimiz Pazar günü son bir buçuk haftanın en yüksek seviyesi olan 86 bin 42 doları gördükten sonra bugün yüzde 1,2 oranında yükselerek 84 bin 474 dolara çıktı.