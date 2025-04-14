Ticaret gerilimi kriptoyu ateşledi: Bitcoin yeniden o seviyeye dayandı!
ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasaları tedirgin ederken, yatırımcıların güven arayışı dijital varlıklara yöneliyor. Karışık mesajlar dolar üzerinde baskı yaratırken Bitcoin yeniden dikkat çekiyor.
ING analistleri yayımladıkları değerlendirme notunda, tarifelere dair muafiyetin ilave vergilerin yeniden gündeme gelebileceği yönündeki spekülasyonları artırdığını belirtti.
PİYASALARDA TEMKİNLİ HAVA OLUŞTU
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarı iletken ürünlere yönelik tarifelerin yaklaştığını ve cep telefonlarıyla ilgili kararın da kısa sürede açıklanabileceğini belirtmesinin ardından piyasalarda temkinli bir hava oluştuğunu kaydetti.
Notta, "Washington'dan gelen çelişkili mesajlar ve süregelen ticaret gerilimleri yatırımcıların kafasını karıştırdı. Bu durum doların zayıflamasına neden olurken, uzun vadeli yatırım planlarında ve ABD'nin ekonomik istikrarına dair güven konusunda da endişelere yol açtı" ifadelerine yer verildi.
Bitcoin, geçtiğimiz Pazar günü son bir buçuk haftanın en yüksek seviyesi olan 86 bin 42 doları gördükten sonra bugün yüzde 1,2 oranında yükselerek 84 bin 474 dolara çıktı.
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