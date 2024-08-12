Ticaret satış hacmi haziranda geriledi
Ticaret satış hacmi haziranda yıllık bazda yüzde 1,1 gerilerken perakende satış hacmi yüzde 8,6 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.
Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,8 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 1,7 yükseldi.
Ticaret satış hacmi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,5, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,5 düşerken perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 8,6 artış gösterdi.
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