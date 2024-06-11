TÜİK: Ticaret satış hacmi nisanda arttı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:32

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:32

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2024 dönemine ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre, Ticaret satış hacmi 2024 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 10,2 arttı.

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4,7 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,8 azaldı.