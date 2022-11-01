Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi Ergin Okandeniz’den Cumhuriyet'e açıklama: Dünyaya açılan bir Lüleburgaz
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, 5 Kasım’da seçime gidiyor. Başkan adaylarından A. Ergin Okandeniz, hedeflerini Cumhuriyet’e anlattı. Okandeniz, “Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapacak çok işimiz var. Bu ülkeye borçluyuz” dedi.
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, 5 Kasım 2022 tarihinde seçime gidiyor. Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulunda yapılacak olan meclis seçimlerinde kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
Seçimler öncesi sarı listeyi seçen iş insanı A. Ergin Okandeniz ile İlhami Cebeli yarışacak.
Marmara Un Sanayicileri Odası Başkanlığı ve Un Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu üyeliği de yapan A. Ergin Okandeniz, bir ilke imza atarak LTSO meclis listesinde kadın iş insanlarına yerdi. Okandeniz’in listesinde Fikriye Balcı, İpek Gürbüz Kuş ve Burcu Çalışkan yer alıyor. Ayrıca Lüleburgazspor Başkanlığı yapan Siyami Aslan da Okandeniz’in listesinde.
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi, başkan adaylarından A. Ergin Okandeniz, hedeflerini Cumhuriyet’e anlatırken oda tarihinde ilk kez kadın adaylarla birlikte çalışacak olmanın haklı gurunu yaşadığını söyledi.
Trakya’nın önemli üretim merkezlerinden Lüleburgaz’ın sadece bölge genelinde değil, Türkiye ve Avrupa’da da söz sahibi olması gerektiğini söyleyen Okandeniz, Fransa’da katıldıkları fuarda Lüleburgaz’ı temsil etmenin önemine de dikkat çekti. Un sanayisinde köklü bir geçmişe sahip olduklarını belirten A. Ergin Okandeniz’le Fransa’dan uluslararası fuar dönüşü Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini konuştuk. Okandeniz, “Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapacak çok işimiz var. Bu ülkeye borcumuz var. Odamıza kayıtlı üyelerimize karşı sorumluluğumuz var. Ekibimle birlikte en iyi hizmeti vermeye geliyoruz. Her üyemiz, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olduğu için gurur ve mutluluk duyacak” dedi.
ÖĞRENCİYE BURS SÖZÜ
Seçimlere sarı liste ile girecek olan A. Ergin Okandeniz hedeflerini şöyle anlattı:
- Vize’de tüm işyerlerimizin yerinde hizmet alabilmesini sağlamak amacıyla odamız adına irtibat bürosu açılacaktır.
- Yaşadığımız pandemi süresi insan sağlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmıştır. Bu süreçte devletimiz tüm insanlarının seferber etmesine rağmen hastaneye hastaların ulaştırılmasında büyük sıkıntılar yaşanmış bazen de can kayıpları yaşanmıştır. Bu kötü tecrübe bize göstermiştir ki üyelerimizin ve toplumun her bir bireyinin bu konuda desteğe ihtiyacının olduğu ortaya çıkmıştır. Göreve gelir gelmez ilk işimiz oda üyelerimize ücretsiz olarak hizmet alacağı bir ambulans temin edilerek odamıza kazandırıp hizmete sokulacaktır.
- Kapasite raporlarının alınmasında oda üyelerimizin alınan ücretler ile ilgili sıkıntılar yaşadığına ilişkin şikâyetleri aldığını biliyoruz. Oda üyelerimizin bu yüksek ücretler ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları çözmek amacıyla kapasite rapor ücretlerinde indirim uygulayacağız.
- Taşıma ve nakliye sektöründe K1, K2, K3 belgelerinin temin edilmesinde yaşanan zorlukları biliyoruz. Bu belgelerin temini şuan il merkezine giderek sağlanmakta ve bu da maddi ve manevi külfet getirmektedir. En önemlisi de zaman kaybı ki günümüzde en önemli sorunlardan. Göreve geldiğimizde birinci önceliklerimizden biri olan bu sorunu çözüp bu belgeleri odamız bünyesinde üyelerimizin hizmetine sunacağız.
- İthalat ve ihracat hem ülkemizde hem de bölgemizde bulunan tüm işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Bu sebepten dolayı düzenlenen fuarlara üyelerimizle birlikte katılarak işletmelerin pazar paylarını uluslararası mecraya taşıyıp gelirlerine katkı sağlayarak Lüleburgazımızın tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz.
- Odamızın bünyesinde 14 meslek grubu mevcuttur. 14 grubu takiben 2500 üzerinde üye bulunuyor. Bu büyüklükte bir odanın üyelerini bir toplantıda bir araya getirmek takdir edersiniz ki mümkün olmuyor. Bizler göreve gelince her grubu kendi bünyesinde bir araya getirip sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı projeler geliştirmek suretiyle aynı zamanda meslek grubu üyelerinin aralarındaki dayanışma ve birlikteliği ticaret yapma olgusunun yerleşmesini sağlayacağız.
- Pasaport ve vize sorunu son dönemde ülkemizde büyük bir sorun haline gelmiştir. Göreve gelince bu konuyla ilgili üyelerimizin en kısa süre pasaport ve vize almalarını kolaylaştırmak amacıyla bir komisyon kuracağız ve işlevlik kazandıracağız.
- Uzun süredir askıda bulunan öğrenci burslarını yeniden hayata kazandıracağız. Yarının başarılı gençlerine sahip çıkarak bir burs programı hazırladık. Mümkün olduğunca başarılı öğrencilerimize karşılıksız ve günümüz şartlarına uygun burslar vererek genç kardeşlerimizin motivasyonunu yüksek tutup onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Bu vesile ile odamıza kayıtlı tüm meslek gruplarındaki üye arkadaşlarımdan ve ilçe halkımızdan sarı listeye desteklerini bekliyoruz.”
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