Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi Ergin Okandeniz’den Cumhuriyet'e açıklama: Dünyaya açılan bir Lüleburgaz

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, 5 Kasım 2022 tarihinde seçime gidiyor. Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulunda yapılacak olan meclis seçimlerinde kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Seçimler öncesi sarı listeyi seçen iş insanı A. Ergin Okandeniz ile İlhami Cebeli yarışacak.

Marmara Un Sanayicileri Odası Başkanlığı ve Un Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu üyeliği de yapan A. Ergin Okandeniz, bir ilke imza atarak LTSO meclis listesinde kadın iş insanlarına yerdi. Okandeniz’in listesinde Fikriye Balcı, İpek Gürbüz Kuş ve Burcu Çalışkan yer alıyor. Ayrıca Lüleburgazspor Başkanlığı yapan Siyami Aslan da Okandeniz’in listesinde.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi, başkan adaylarından A. Ergin Okandeniz, hedeflerini Cumhuriyet’e anlatırken oda tarihinde ilk kez kadın adaylarla birlikte çalışacak olmanın haklı gurunu yaşadığını söyledi.

Trakya’nın önemli üretim merkezlerinden Lüleburgaz’ın sadece bölge genelinde değil, Türkiye ve Avrupa’da da söz sahibi olması gerektiğini söyleyen Okandeniz, Fransa’da katıldıkları fuarda Lüleburgaz’ı temsil etmenin önemine de dikkat çekti. Un sanayisinde köklü bir geçmişe sahip olduklarını belirten A. Ergin Okandeniz’le Fransa’dan uluslararası fuar dönüşü Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini konuştuk. Okandeniz, “Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapacak çok işimiz var. Bu ülkeye borcumuz var. Odamıza kayıtlı üyelerimize karşı sorumluluğumuz var. Ekibimle birlikte en iyi hizmeti vermeye geliyoruz. Her üyemiz, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olduğu için gurur ve mutluluk duyacak” dedi.

ÖĞRENCİYE BURS SÖZÜ

Seçimlere sarı liste ile girecek olan A. Ergin Okandeniz hedeflerini şöyle anlattı: