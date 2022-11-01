CHP İl Başkanı Alaaddin Güncer'den seçim açıklaması: Hazırız, kazanacağız

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Güncer, CHP’nin Kırklareli genelinde tüm ilçelerle birlikte seçime hazır olduğunu söyledi.

Güncer, “Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun enerjisi, durmadan çalışması ve Türkiye’nin geleceğine yönelik vaatleri yerelde bizi çok heyecanlandırıyor. Genel başkanımıza büyük bir sevgi ve inanç var. Sahada bunu görüyoruz. Siyasi partilerin hasat zamanı seçimlerdir. CHP önümüzdeki hasat mevsimini en verimli yaşayan parti olacaktır. Kırklareli genelinde şu an için bulunan toplam 871 seçim sandığının tamamına 1781 asil ve yedek sandık görevlimizin atamasını gerçekleştirdik. Halkımızın da bu yol haritasına inandığını bize söylemesi CHP iktidarının yaklaştığını göstermektedir” dedi.









