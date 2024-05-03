İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan'a: "Diktatör..."

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye’nin İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurma kararını eleştirdi. Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Erdoğan'ı "diktatör" olarak nitelendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:14
İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan'a:
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Perşembe günü Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye, İsrail’le tüm ticari ilişkilerini durdurma kararı aldı. Bu gelişme üzerine, İsrail hükümetinden ilk tepki geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

”@RTErdogan İsrail'in ithalat ve ihracatı için limanları bloke ederek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve iş insanlarının çıkarlarını hiçe sayan ve uluslararası ticaret anlaşmalarını görmezden gelen bir diktatör işte böyle davranır. Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü, @IsraelMFA Türkiye ile ticaretin yerine yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanan alternatifler oluşturmak için hükümetteki ilgili tüm taraflarla derhal temasa geçmelidir.”

2023 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6 milyar 800 milyon dolar (220 milyar TL) olarak kaydedilmiş, bunun büyük bir kısmı Türkiye'nin ihracatından oluşmuştu.


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