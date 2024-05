İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan'a: "Diktatör..."

Perşembe günü Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye, İsrail’le tüm ticari ilişkilerini durdurma kararı aldı. Bu gelişme üzerine, İsrail hükümetinden ilk tepki geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

”@RTErdogan İsrail'in ithalat ve ihracatı için limanları bloke ederek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve iş insanlarının çıkarlarını hiçe sayan ve uluslararası ticaret anlaşmalarını görmezden gelen bir diktatör işte böyle davranır. Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü, @IsraelMFA Türkiye ile ticaretin yerine yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanan alternatifler oluşturmak için hükümetteki ilgili tüm taraflarla derhal temasa geçmelidir.”

.@RTErdogan is breaking agreements by blocking ports for Israeli imports and exports. This is how a dictator behaves, disregarding the interests of the Turkish people and businessmen, and ignoring international trade agreements. I have instructed the Director General of the…