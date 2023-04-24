Yayınlanma: 24.04.2023 - 17:22

Güncelleme: 24.04.2023 - 17:22

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ÖTV düzenlemesi hakkında konuştu. Araç sahibi olmak isteyen yurttaşlar açıklamanın detaylarını merak ediyor. Peki, Ticari araçlara ÖTV indirimi mi geldi? Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti nasıl olacak? Kimler ÖTV'den muaf olacak? 2023 ÖTV oranları nedir? ÖTV nedir? ÖTV nasıl hesaplanır? İşte, ÖTV düzenlemesinin ayrıntıları...

TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'da yaptığı açıklamada, "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle ÖTV muafiyetini duyurmuştu.

Nebati, bugün Erdoğan’ın açıkladığı ÖTV kararına ilişkin “Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek” dedi.

Söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Nebati, “Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek” diye konuştu.

ÖTV NEDİR?

ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi, belirli mal ya da ürünler üzerinden oran ya da maktu bazında alınan vergidir. Özel Tüketim Vergisi bir kez, mal ya da ürünün ilk satışı yapıldığında ödenir. Dolayısıyla ürün ya da malı ilk satın alan kişi ÖTV’yi ödemekle yükümlüdür. Bu mal ya da ürünün ikinci defa satışı yapıldığında ÖTV ödenmez. ÖTV söz konusu mal ya da ürünlerin niteliğine göre belirlenir, standart bir ÖTV oranı yoktur. ÖTV uygulanacak olan mal ya da ürünler 4760 sayılı kanuna ekli dört ayrı listede yer alır.

ÖTV NASIL HESAPLANIR?

ÖTV’nin hesaplanmasında farklı standartlar bulunur. Bir mal ya da ürün için ödenecek olan ÖTV oranı, söz konusu malın ya da ürünün niteliğine karşılık gelen ÖTV oranı kullanılarak hesaplanır. Bu ÖTV oranları ilgili bakanlıklar tarafından belirlenir. ÖTV hesaplamalarında baz alınan ÖTV oranları her yıl değişiklik gösterebilir.

Otomobillerde ÖTV hesaplaması ise aracın niteliğine göre yapılır. Aracın silindir hacmi ve sayısı ÖTV indirimi hesaplama aşamasında büyük rol oynar. Otomobilin matrah fiyatı yani vergisiz ücreti de ÖTV hesaplamalarında önem taşır. Araçlara ÖTV yüzde cinsinden yansıtılır ve bu yüzdeler de aracın silindir hacmine ve sayısına göre belirlenir.

ÖTV hesaplamalarında kullanılmak üzere belirlenmiş ÖTV yüzdeleri bulunur. Araçlar silindir hacim ve sayılarına göre bu yüzdelere yerleştirilir. Örneğin motor silindir hacmi 1600 cm³’e kadar olan, matrahı da 120.000 TL - 150.000 TL arasında olan bir araca %50 oranında ÖTV ve %18 oranında KDV yansıtılır.

Engelli bireyler yaptıkları satın alımlarda ÖTV ödemezler. Araçlarda engelli ÖTV indirimi farklı oranlara göre yapılır. Bireyin engellilik oranı %40-89 arasında ise satın alımlarda %26.3 oranında ÖTV uygulanır. Engellilik oranı %90 ve üstü olan bireyler ise ÖTV’den tamamen muaftır.

2023 ÖTV ORANLARI

Silindir hacmi 1600 cc’ye kadar olan araçlar için:

Matrah fiyatı 120.000 TL ve altı olan araçlar için: %45

120-150 bin TL arasındaki araçlarda: %50

150-175 bin TL civarındaki araçlarda: %60

175-200 bin TL arasında olan araçlar için: %70

Bu kriterlerin dışında kalan araçlar için: %80

Silindir hacmi 1600 cc ile 2000 cc arasında olan araçlar için:

Matrah fiyatı 170 bin TL’yi aşmayan araçlar için: %130

170 bin TL ve üzerindekiler için: %150

Silindir hacmi 2000 cc ve üzerinde olan araçlar için:

Matrah sınırı olmaksızın %220