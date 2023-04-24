Bakan Nureddin Nebati ÖTV muafiyetinin ayrıntılarını paylaştı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 16:54

Güncelleme: 24.04.2023 - 16:54

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ÖTV düzenlemesi kapsamında, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını, söz konusu destekten yararlanacak diğer araçlara ilişkin ayrıntıların da hazırlanan mevzuat düzenlemesiyle belli olacağını bildirdi.

Erdoğanseçime günler kala, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaptığı konuşmada, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağını açıkladı.

Bakan Nebati ise ÖTV kararına ilişkin ayrıntıları anlattı.

AYNI CİNS TAŞIT ŞARTI

Nebati, bugün Erdoğan’ın açıkladığı ÖTV kararına ilişkin “Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek” dedi.

Söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Nebati, “Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek” diye konuştu.