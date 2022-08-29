TİM Başkan Vekili Fikret Kileci: 'Her an maliyet değişiyor, planları haftalık revize ediyoruz'

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

İhraç edilen her ürünün sigortalanması ve çok ciddi hesap yapılması gerektiğini aktaran Kileci, “Şu anda en büyük handikapımız herkesin elinde çok yüksek maliyetli hammadde stoğu var. Emtia fiyatları düşüyor. Pamuk 4 dolara çıktı sonra kilosu 2 dolara indi. Uzun soluklu planlar işe yaramıyor. Tabii ki stok yapacaksınız ama hesap kitaba göre yapın. Finansınızı ona göre ayarlayın” dedi.

Şu anda sanayicinin ihracatçının en büyük problemlerinden birinin enflasyon muhasebesi olduğunu anlatan Kileci’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

Gerçekten hesaplara baksanız herkes teknik iflasa gidiyor.

Mesela benim bugün bankaya 5 milyon dolar borcum var ve bu 100 milyon TL yapıyor. Benim beş ay sonra bu 100 milyon TL, kur artışına bağlı 120 milyon TL’ye çıkıyor Ama benim buna ayırdığım karşılıklar yerinde sayıyor. Ödediğim halde borcum artıyor. Benim bankaya teminat olarak gösterdiğim demirbaşlarımın da aynı şekilde değerlenmesi lazım. 10 milyonluk mülkünüzü götürüyorsunuz ekspertiz 3 milyon TL değer biçiyor ve o borç bitene kadar yerinde sayıyor.

KREDİ MUSLUKLARI AÇILMAYACAK