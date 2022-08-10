CHP'li Muharrem Erkek, krizleri yorumladı: 'Tek adam sistemi iflas etti'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra devlet kurumlarındaki atamalarda “liyakat” ve “siyasetten bağımsızlık” tartışmaları yaşanırken; Türkiye’de bir hafta içinde hem Merkez Bankası (MB) hem de ÖSYM üzerinden tartışmalar yaşandı.

İstanbul Sanayi Odası Meclisi toplantısında, sanayiciler ile gerginlik yaşayan MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, “Bankacılıkta yüzde 15-16 ile verilen ucuz kredi ile kimse döviz almasın, mal stoku yapmasın” dedi. KPSS sorularının sızdırıldığı iddiası sonrası ise Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bir gece yarısı kararıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Sınav da iptal edildi. Yaşanan bütün bu olayların sistem krizinden kaynaklandığını vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Yaşananlar bu tek adam sisteminin iflas ettiğini gösterir. Bu sistemde Türkiye hiçbir sorunu çözemez. Bizim çoğulcu, kuvvetler ayrılığına dayanan, hukuk devletine dayanan bir sistem yaratmamız gerekiyor. Merkez Bankası da ÖSYM de güçlü olmalı. Ancak her şey bir kişiye bağlanmış durumda” tepkisini gösterdi.

"YANGIN TALİMATLA SÖNÜYOR"

Hükümet sistemindeki sorunu Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangınla örnekleyen Erkek, “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın çıkıp, ‘Yangın Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla söndürüldü’ diyebiliyor. Bu gerçekten trajikomik bir durum. Bu ucube sistemin ucube söylemi bunlar oluyor. Yangını bile talimatla söndürdüklerini söylüyorlar. Saraydakiler artık iyice dünyadan, halkın gerçeklerinden, her şeyden kopmuş durumda” ifadelerini kullandı. altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisiyle bu sistem sorununu çözeceklerini vurgulayan Erkek, “Biz bu düzeni değiştireceğiz. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Güçlü kurallar, kurumlar ve kadrolar olacak. Bugün tarihimizin en ağır ekonomik ve siyasi krizini yaşıyorsak bunun en temel sebebi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında bizlere dayatılan keyfiliktir. Biz kararlıyız, güçlendirilmiş parlamenter sistemle bu hukuksuzluğu ve keyfiliği değiştireceğiz” diye konuştu.