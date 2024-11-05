TİM Başkanı Gültepe: İş gücü ithalatını şu an hayata geçiren sektörlerimiz var

Yayınlanma: 05.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.11.2024 - 04:00

Gültepe, “Bu sorun 27 sektörün yarısında bulunuyor. Fiyat vermede, gelecekle ilgili fiyatlamada sıkıntılar var. Döviz öngörüsü olmadığı için bu sorun oluyor. 2024’ün başında OVP’nin sonuçlarında yıl sonu doları 40-41 TL civarında bekleniyordu ama sanırım yıl sonunda 35’e bile gelmeyecek” dedi.

Gültepe, ekim ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı Antalya’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken şu açıklamaları yaptı:

Hazır giyim ve tekstilde 200 binin üzerinde bir işgücü kaybı var. Ama bugün işler çoğalsa ve almak istesen işçi de yok. Çoğu sektörde başkanlarımız ‘Dışarıdan, farklı ülkelerden, farklı bir şekilde işgücünü ithal etmeye başlayalım’ önerisi sunuyor. Üretim tarafında çalışmak istemeyenlerin çoğu hizmet sektörüne geçti.

İşgücü ithalatını şu an hayata geçiren sektörlerimiz de var. Bakanlığımızla bu konuda çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu şekilde giderse özellikle emek yoğun sektörlerde daha fazla problem yaşanır ki yaşıyoruz.

Yaklaşık 6-7 aydır yüzde 50 faizle devam ediyoruz. Artık bunun yavaşlaması gerekiyor. Aksi takdirde enflasyonu düzeltip, faizleri aşağı indirmeye başladığımız zaman sanayi çok güç kaybetmiş olabilir. O gücü kaybetmeden bu kararı alabilmek önemli. Bana göre Merkez Bankası aralıkta, ufak bir faiz indirim hareketi yapılabilir.

2024’e başladık başlayalı rekabetçiliğimiz düştü. Çalışan da bizim, firmalarımız da bizim. Asgari ücrette Türkiye’de rekabetçilik gücünü elde tutabilecek bir rakamın ortaya konulması gerekiyor.