TİM Başkanı Gültepe'den 'ülke batıyor' sözüne düzeltme: Sehven kullandım, firmalar batıyor

Yayınlanma: 04.11.2024 - 16:08

Güncelleme: 04.11.2024 - 16:28

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunduğu röportajına "Ülke batıyor" ifadesi damga vurdu.

Gültepe, CNBC-e’ye verdiği sözkonusu röportajda, faiz oranlarında yüksek seyrin iş dünyasında beklentileri olumsuz etkilediğine dikkat çekerken, “Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok” dedi.

Gültepe, yüksek faiz ortamı için istihdama dikkat çekerek, “Yüzde 50 faizle bir ülkenin yatırımını, istihdamını artırma şansı yok. Üretim ve istihdam tarafında iş gücü kayıpları var artık. Hazır giyim, inşaat, mobilya, makine ve otomotiv gibi sektörler rekabetçilik konusunda zorluklar çekiyor” ifadelerini kullandı.

Gerekli önlemlerin 2025 öncesinde alınması gerektiğini belirten Gültepe şöyle konuştu:

“Burada biraz Merkez Bankası’nın radikal kararlar alıp, farklı oyunları devreye koyması lazım. Farklı yollarla enflasyonu aşağı çekmenin yöntemlerini bulmamız gerektiğini düşünüyorum.”

'SEHVEN' DEDİ

TİM Başkanı, daha sonra yeni bir açıklama yaparak "Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok" açıklamasındaki "ülke batıyor" ifadesini sehven kullandığını belirtti.

Gültepe, "Üretim ve istihdam tarafından kayıplarımız bar. Birçok sektörümüz rekabetçilik konusunda zorlanıyor. Röportajda bu konuya dikkat çekmek için, 'firmalar batıyor' yerine, sehven 'ülke batıyor' ifadesini kullandığımı gördüm. Röportajın bütünü dikkate alındığında kastedilenin 'firma' olduğu açık bir şekilde anlaşılacaktır. İhracat ailesi olarak Türkiye’ye değer katmak, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.