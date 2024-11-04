Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:40

Güncelleme: 04.11.2024 - 10:40

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Tat Bakliyat kurucusu Şerafettin Memiş, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Tat Gıda'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Tat Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerafettin Memiş vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Peki, Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Memiş kimdir? Şerafettin Memiş neden öldü?

ŞERAFETTİN MEMİŞ KİMDİR?

1960 yılında Muş’ta doğmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra kendi işini kurarak ticari yaşamına adım atmış ve 1977 yılında ilk iş yerini açarak gıda ticaretine başlamıştır. 1989 yılında Mersin’de bakliyat ve hububat sektöründe faaliyete başlamıştır. ISO 500 ve TİM 500 listelerinde yer alan, gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’ni 1991 yılında, Tat Bakliyat Sananayi ve Ticaret A.Ş.’ni de 1994‘te kurmuştur.

20 yıl Mersin Ticaret Borsasında Meclis üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Meclis Başkanlığı yapmıştır. Ulusal Baklagil Konseyi kurucularından olup Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nde Meclis üyeliği yapmıştır. Bakliyat, Hububat ve Yağlı Tohumlar Tanıtım Grubu ve Sektör Kurulu üyeliklerinde aktif görev almıştır. Şerafettin Memiş Vakfı’nın kurucusudur.

Gıda ve bakliyat sektöründe 46 yıl deneyimi vardır.

ŞERAFETTİN MEMİŞ'İN ÖZEL HAYATI

Evli ve beş çocuk babasıdır.

ŞERAFETTİN MEMİŞ NEDEN ÖLDÜ?

TAT Bakliyat'ın kurucusu ve TAT Şirketler Grubunun sahibi Şerafettin Memiş, Mersin'deki evinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Oğlu Veysel Memiş'in verdiği aktardığına göre, 63 yaşındaki Şerafettin Memiş evde uyurken kalp krizi geçirdi.