TİM Başkanı Mustafa Gültepe: İhracatçının 9 aylık parite zararı 10 milyar dolar

22 Ekim 2022 Cumartesi, 21:23

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ''Paritenin 9 aylık ihracat etkisi eksi 10 milyar dolar. Parite zararı yaşanmasaydı ihracatta 262 milyar doları konuşacaktık'' diye konuştu.

Çapraz kurda Euro’nun eksiye düşmesi en büyük pazarı Avrupa olan Türk ihracatçıları olumsuz etkiliyor. Girdileri Euro ile alan ihracatçı dolar ile fiyat verip, işlemleri ABD para birimi üzerinden yapan Türk ihracatçılar, paritenin Euro’da eksiye düşmesi ile maliyet artışı yaşıyor. Söz konusu durum verdikleri dolar fiyatına göre zarar etmelerine sebep oluyor.

TİM Başkanı Gültepe, paritenin ihracata etkisine ve Avrupa’da yaşanan resesyondan dolayı ihracatçının yeni pazar arayışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İHRACATÇI FARKLI PAZAR ARAYIŞINDA"

TİM Başkanı Gültepe, "Avrupa'daki resesyon krizi Türk ihracatçısını farklı pazar arayışlarına soktu. İhracatı önümüzdeki dönemlerde arttırmak için olmadığımız pazarlarda, pay almadığımız pazarlarda (uzak ülkeler pazarı) bakanlık ile beraber Türkiye’yi tanıtmak istiyoruz" dedi.

Gültepe şöyle konuştu:

Parite Türkiye’nin aleyhine, paritenin 9 aylık ihracat etkisi eksi 10 milyar dolar. Bu parite olmazsa 262 milyar doları konuşacaktık. Avrupa Birliği’nde mevcut pazarları artırmak için çalışmalar yapıyoruz. İhracatı önümüzdeki dönemlerde arttırmak için olmadığımız pazarlarda, pay almadığımız pazarlarda (uzak ülkeler pazarı) bakanlık ile beraber Türkiye’yi tanıtmak istiyoruz.

Güçlenen dolar teması karşısında Euro'ya duyulan güvenin azalmasıyla Euro/dolar paritesi Aralık 2002'den bu yana en düşük seviye gerilemişti. Parite, Ağustos 2022’de 0,9920 seviyesini görmüştü.