TIR şoförlerinden otoyol ve köprülere gelen zamlara tepki: "Araba kendi mazot parasını çıkaramıyor, zam üstüne zam millete acısınlar"

Yayınlanma: 14.01.2025 - 15:57

Güncelleme: 14.01.2025 - 16:03

Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçen TIR şoförleri, köprü ve otoyol geçişlerine gelen zamlara tepki gösterdi. Uluslararası çalışan TIR şoförleri, artan maliyetlerle birlikte yeni gelen zamlara isyan etti.

Hataylı TIR şoförü Onur Köse, "Yeterince durumumuz ortada, fark ettiyseniz ben de Hataylıyım. Bu kadar zamların bence olmaması lazım, yazık günah, araba kendi mazot parasını çıkaramıyor. Krediler aldı başını gidiyor, her şey zam üstüne zam. Yazık günah, millete acısınlar. Ben Rusya'ya gidiyorum, 3 gündür yollardayım. Hiçbir şey iyi gitmiyor ve her sabah zamla uyanıp, uyuyoruz. Ayıp, günah. Biz de insanız, biz de milletiz ve bu ülkenin çocuklarıyız, yapmamaları gerek" diye konuştu.

TIR şoförü Zafer İrfanoğlu ise "Otobanlara gelen zamlar etkilemez mi? Tabii ki etkiler herkesi. Bütün arabacıları ve nakliyecileri etkiler. Köprü ve otobanı mecburen kullanıyoruz. Bize gelen zam vatandaşa yansıyacak ve bize yansıdığından daha fazlası vatandaşa yansıyacak. Otobanlara gelen zamlar sadece bizi değil, her şeyi etkileyecek" dedi.

''ZAMMIN OLMADIĞI BİR ŞEY YOK''

Azerbaycanlı TIR şoförü "Çalışmak çok zor. Azerbaycan'dan aldığımız mazottan 500 litresinden sonra her 100 litreye 50 dolar ödettiriyorlar. Yani Türkiye'ye gelmek artık zor, burada çalışmak zor" şeklinde konuştu.

TIR şoförü Hasan Yağmur, "Evet, tabii ki etkiliyor. Yapacak bir şey yok, her şeye zam var ve olmayan bir şey yok" diye konuştu.

TIR şoförü Erdal Ezer ise "Tabii ki etkiler otobanlara gelen zam. Bakın, iş yok ve her şey pahalı. Abi, bakın, kimse yok kuyrukta. Normal zamanda geldiğimiz zaman burada her yer doluydu. Yok, hayat bitti" ifadesini kullandı.