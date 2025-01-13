Otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı: Mahsun Kırmızıgül isyan etti!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 13:39

Güncelleme: 13.01.2025 - 13:39

2025 yılında yapılan köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine zamlar, İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 47 TL'ye, minibüs geçiş ücreti ise 60 TL'ye çıktı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otobüsler için geçiş ücreti 200 TL, kamyon ve TIR'lar için 510 TL olarak belirlendi. Osmangazi Köprüsü'nde ise otomobiller için geçiş ücreti 795 TL, minibüsler için ise bin 270 TL oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yapılan zammın ardından otomobil geçiş ücreti 790 TL'ye yükseldi.

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından zamlara tepki gösterdi.

Kırmızıgül, paylaşımında, "Köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı! Bu artışlar, en başta marketler olmak üzere her yere anında yansıyacak, halkı daha da zor duruma sokacak. Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor!" ifadelerini kullandı.