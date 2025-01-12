CHP'li Ulaş Karasu'dan otoyol ve köprü ücretleri zam tepkisi: "Tutturulması imkansız araç garantilerinin faturasını yine vatandaşa çıkardınız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamlar ile tutturması imkansız araç garantilerinin faturasının vatandaşa çıkarıldığını söyledi. Karasu, "Oluşturduğunuz bu kirli düzen ile ilk seçimde gideceksiniz" dedi.

CHP'li Ulaş Karasu'dan otoyol ve köprü ücretleri zam tepkisi:
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ANKA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 23:53

Otoyol ve köprü ücretlerine gelen zamlara CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu X hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Karasu açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısını hatırlatarak, boykot çağrısı yaptı ve şöyle dedi: 

"Köprü ve otoyol ücretlerine bu gece yarısından itibaren zam yapıldı. Memura yüzde 11, emekliye yüzde 15, asgari ücrete yüzde 30, köprüye yüzde 42! Tutturulması imkansız araç garantilerinin faturasını yine vatandaşa çıkardınız. Erdoğan 'Fahiş zam yapan fırsatçıları boykot edin' diyordun; Yüreğin yetiyorsa devlet garantileriyle semirttiğin yandaş müteahhitlerini, 5'li çeteleri boykot et! Oluşturduğunuz bu kirli düzen ile ilk seçimde gideceksiniz!"


Etiketler: #CHP #zam

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