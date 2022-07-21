Tırtıl istilası TBMM gündeminde... CHP'li Vecdi Gündoğdu'dan soru önergesi

21 Temmuz 2022 Perşembe, 18:37

Tarım ilaçlarındaki fiyat artışları nedeniyle çiftçi ürün zararlılarına karşı yeterli ölçüde önlem alamadı. Ayçiçeği üretiminin merkezi durumundaki Trakya’da tarlalar “çayır tırtılı” istilasına uğradı.

Trakya’da ayçiçeği tarlalarında yaşanan “çayır tırtılı” istilası, binlerce dekar alandaki ürünü tehlikeye attı. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet’e konuşan CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu konuyla ilgili,"AKP'liler bir drone ile bin dönümlük alanın ilaçlandığını ifade ediyorlar fakat böyle bir durum yok. Biz böyle bir çalışma görmedik henüz. 50 tane drone olması gerekirken 10-15 drone var" diyen Gündoğdu, bakanlığın konuya ilişkin 'duyarlıymış' gibi davrandığını ifade etmişti. Gündoğdu sözlerinin devamında bakanlığın belirli noktalarda ilaçlama çalışmalarına başladığını fakat çalışmalarının yetersiz olduğunu dile getirmişti.

Tırtıl istilasını meclis gündemine taşıyan Gündoğdu, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin cevaplaması üzerine verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerimizde binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlalarımız ve çevresi ‘Çayır Tırtılı' istilasına uğramıştır.

Trakya illerimizde etkili olan “Çayır Tırtılı Zararlısı” bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek büyük verim kaybına neden olmakta ve hızla yayılmaktadır.

Kırklareli’nde ve tüm Trakya’da üreticimizi kaygılandıran çayır tırtılı zararlısına karşı çok hızlı ve etkili bir mücadele yapılması yaşamsal önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda;

1- Kırklareli ilimizde ve Trakya bölgemizin büyük bir bölümünde Temmuz ayının ilk günlerinde görülmeye başlanan ve süratle yayılan “Çayır Tırtılı Zararlısı” ile Bakanlığınızın yaptığı mücadele kapsamında; Kırklareli çiftçisine ilaç, uçak ve drone desteği yapılmış mıdır, yapıldı ise ne zaman ne kadar yapılmıştır, yapılan destekler yeterli midir?

2- Bakanlığınızın yaptığı mücadeleye rağmen Kırklareli ve çevresinde ne kadar ürün kaybı beklenmektedir, üreticinin, Kırklareli çiftçisinin mağduriyetleri ne zaman ve nasıl giderilecektir?

3- Trakya bölgesini etkileyen “Çayır Tırtılı Zararlısı” Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illerimizde ne kadar tarım alanımızı etkilemiştir, illere göre yapılan mücadele kapsamında her bir ilimize ne kadar ilaç, uçak ve drone desteği yapılmıştır?

4- Ülkemizde ayçiçeği üretiminin yüzde 40-45’i gerçekleştirilen Kırklareli ve Trakya bölgemizde ayçiçeği ekim alanlarına feromon tuzakları asılıp kontrolleri yapılmış mıdır, zamanında ilaçlama veya feromon kullanarak (biyolojik) mücadele yani entegre mücadele yöntemi uygulanmış mıdır, uygulanmadı ise neden uygulanmamıştır?"