Tiryakilere kötü haber! 3 sigara grubuna daha zam... İşte yeni zamlı liste

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 3 sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:30
Tiryakilere kötü haber! 3 sigara grubuna daha zam... İşte yeni zamlı liste
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Sigara fiytalarına zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından dün 3 sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

BAT, TT ve Imperial Tobacco sigara gruplarının ürünlerine 3 TL zam yapıldı.

Zam sonrası BAT grubunun en pahalı sigarası 75 TL, en ucuzu 58 TL; TT grubunun en pahalı sigarası 64 lira, en ucuzu 53 TL; Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 70 TL; en ucuzu ise 56 TL oldu. Sigara zammı bugünden itibaren geçerli olacak.


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