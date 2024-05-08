Tiryakilere kötü haber! 3 sigara grubuna daha zam... İşte yeni zamlı liste
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 3 sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...
Sigara fiytalarına zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından dün 3 sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.
BAT, TT ve Imperial Tobacco sigara gruplarının ürünlerine 3 TL zam yapıldı.
Zam sonrası BAT grubunun en pahalı sigarası 75 TL, en ucuzu 58 TL; TT grubunun en pahalı sigarası 64 lira, en ucuzu 53 TL; Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 70 TL; en ucuzu ise 56 TL oldu. Sigara zammı bugünden itibaren geçerli olacak.
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