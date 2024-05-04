Tiryakilere kötü haber... Bir sigara grubuna daha zam! İşte yeni zamlı liste...

Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:24

Güncelleme: 04.05.2024 - 09:27

Alkollü içkilerin yanı sıra sigara fiytalarına da zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından PM sigara grubuna 3 TL'lik zam yapıldığını açıkladı. En son bu gruba 5 Nisan'da 8 TL'lik zam gelmişti.

Paylaşımında "Sigaraya bir zam daha... Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi" notunu düştü. Dündar diğer sigara gruplarına da zam geleceğini söyledi.

Yeni zamla birlikte Philip Morris (PM) grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira oldu.

Grubun zamlı fiyatlarını Dündar paylaştı: