Bir sigara grubuna daha zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...
Sigara fiytalarına zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, dün sosyal medya hesabından JTI sigara grubuna 3 TL'lik zam yapıldığını açıkladı.
Paylaşımında "JTI sigara gurubuna da 3 TL zam geldi" notunu düştü.
JTI #sigara gurubuna da 3? #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor pic.twitter.com/n7jkdhOH9S— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 6, 2024
Yeni zamla birlikte JTI grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 59 lira oldu.
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