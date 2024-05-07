Bir sigara grubuna daha zam!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:33

Güncelleme: 07.05.2024 - 09:35

Sigara fiytalarına zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, dün sosyal medya hesabından JTI sigara grubuna 3 TL'lik zam yapıldığını açıkladı.

Paylaşımında "JTI sigara gurubuna da 3 TL zam geldi" notunu düştü.

Yeni zamla birlikte JTI grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 59 lira oldu.