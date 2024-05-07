Bir sigara grubuna daha zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. İşte yeni zamlı liste...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:33
Bir sigara grubuna daha zam!
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Sigara fiytalarına zam yağmuru devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, dün sosyal medya hesabından JTI sigara grubuna 3 TL'lik zam yapıldığını açıkladı.

Paylaşımında "JTI sigara gurubuna da 3 TL zam geldi" notunu düştü. 

 

Yeni zamla birlikte JTI grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 59 lira oldu.


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