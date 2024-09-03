Tiryakilere kötü haber: Sigaraya bir zam daha geliyor! Alkole de zam gelecek mi?

Yayınlanma: 03.09.2024 - 18:18

Güncelleme: 03.09.2024 - 18:18

Sigara fiyatlarına, temmuz ve ağustos ayında yapılan zamların ardından bu ay içinde bir zam daha gelmesi bekleniyor.

TELE1’in aktardığı habere göre, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, fiyatlara 3 ila 5 lira arasında artış yapılacağını açıkladı.

ZAMMIN TARİHİNİ VERDİ

Zammın, eylül ayının ilk haftalarında geleceğini belirten Dündar, “Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz“ dedi.

“ÜRETİMDEN KAYNAKLI DİYORLAR AMA ÖYLE DEĞİL”

Tekel bayilerin, ellerindeki ürünün kısıtlı olduğunu belirten Dündar, “Şu anda da ürünler kısıtlı. Kısıtlama kalkmadı. Stok sorunu mevcutta devam ediyor. Firmalar, üretimden kaynaklı diyor ama öyle değil. Maliyetleri kurtarmadığı için her ay düzenli zam geçiyorlar. Onun içinde ellerindeki malı çok fazla eritmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

ALKOLE ZAM GELİR Mİ?

Dündar, “Alkollü içkilere yönelik bir zam beklentiniz var mı?”, sorusuna ise “Alkole şu anda bir zam geçişi yok” yanıtını verdi.