Mardin’de 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, Nusaybin ilçesinde durdurdukları bir tır ve dorsesinde yaptıkları aramalarda, gizlenmiş vaziyette 38 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Operasyon kapsamında yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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