TİSK'ten 4. kez 'Ortak Paylaşım Forumu'

25 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışma hayatının paydaşlarından kamu, işçi ve işverenin en üst düzey temsilcileri "Birlikte Mümkün" demek için 13 Ekim'de bir araya gelecek.

Bu yıl, "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana teması ile yapılacak forumda, iklim krizine karşı alınabilecek önlemler, sanayinin tüm sektörleriyle kapsamlı bir dönüşüm sürecine nasıl hazırlanacağı ve "ikiz dönüşüm" ile çalışma hayatını nelerin beklediği konuları ele alınacak.

İŞ GÜCÜNÜN SÜREKLİLİ İŞLENECEK



İş gücünün sürekliliğinin de ele alınacağı forumda, ikiz dönüşümün çalışma hayatına getireceği etkilerin nasıl yönetilebileceği ve yeşil mesleklere bugünden nasıl hazırlanabileceği konuları da konuşulacak.

TİSK'in ev sahipliğindeki forumun açılış oturumuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katılacak.

Forumda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (ITUC) yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), BusinessEurope gibi kuruluşların da yer alması bekleniyor.