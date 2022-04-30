TİSK Başkanı Akkol'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, '1 Mayıs' mesajında "sosyal diyalog ve işbirliği içinde değer üretmeyi her zamankinden kıymetli bulduklarını" belirtti.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
TİSK olarak, çalışma arkadaşları ve işverenlerle sosyal diyalog ve iş birliği içinde değer üretmeyi her zamankinden de kıymetli bulduklarını belirten Akkol, "'Birlikte mümkün' diyerek çıktıkları yolda çalışma arkadaşları ve tüm topluma katkı sunmaya, örnek olmaya var güçleriyle devam edeceklerini" anlattı.
Akkol, şunları kaydetti:
"Dayanışma ruhuyla ülkemizin yarınlarına değer yaratmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu uğurda hizmet ederken de her zaman olduğu gibi emeğe ve alın terine duyduğumuz hürmetle işimizi yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, konfederasyonumuz ve şahsım adına, tüm çalışma arkadaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutluyorum."
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