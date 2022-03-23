TL eridi ‘1 Kuruş’ basımı durdu

23 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

Toplumun verdiği adla “bozuk para” resmi adıyla “madeni ufaklık para”lar, Türk Lirası’nın yıllar içinde yaşadığı değer değişimini ve yurttaşın bu paralarla ilgili kullanım algısını en iyi ortaya koyan göstergelerinden biri. Ülkenin ekonomi politikaları, enflasyon seviyesi, değişen ödeme sistemleri bozuk paraları da doğrudan etkiliyor. Hatırlanacağı gibi Türkiye, 2001 krizi sonrası özellikle emekçilerin ağır bedeller ödediği yeni bir ekonomik sisteme geçerken, 2005’te de parasından “altı sıfır” atıp “bozuk para”sına yeniden itibar kazandırmak istedi. Ancak bugünlerde TL yine zor günler geçiriyor.

Bu nedenle bugün bir kez daha yüksek enflasyonla boğuşan Türkiye’de, ekonominin içinde bulunduğu krizi yine bozuk paralar üzerinden okumak mümkün. Örneğin Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Şubat 2022 sonu itibarıyla son üç ay (aralık, ocak, şubat) Darphane’de “1 Kuruş” basımı yapılmadı. Ayrıca Ocak 2022’de de “5 kuruş” üretimi yoktu. Şubat sonu itibarıyla tedavülde sadece 317.7 milyon adet 1 kuruş, 2 milyar 148 milyon adet 5 kuruş var.

9.6 MİLYAR ADET

Üstelik 2021 sonuna göre, bu tür paraların tedavüldeki miktarı da daha çok yıpranma, geri çekme gibi gerekçelerle 1 kuruşta 18.7 milyon adet, 5 kuruşta 158.5 milyon adet azaldı. Tedavüldeki toplam bozuk para miktarı da 935.8 milyon azalarak 9 milyar 636 milyon adede indi. Bu kapsamda bozuk para miktarları 1 lirada 376.7 milyon, 50 kuruşta 136.6 milyon, 25 kuruşta 145.6 milyon ve 10 kuruşta 99.6 milyon adet azaldı.