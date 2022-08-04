İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Ankapark videosu: Dinozorlar bundan milyarlarca dolar önce yeniden ortaya çıktılar

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İYİ Parti Gençlik Kolları, Ankapark sürecinin anlatıldığı ‘Dinozorlar’ başlıklı video hazırladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de paylaştığı videoda, “Dinozorlar, bundan milyonlarca yıl… Pardon. Milyarlarca dolar önce yeniden ortaya çıktılar. Her ne kadar güçlü görünmeye çalışsalar da çevrelerine hükmettiklerini ve devirlerinin bitmeyeceğini düşünseler de günümüz dinozorları meteorla değil sandıkla gidecekler” denildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:18

İYİ Parti Gençlik Kolları, 2019’da yerel seçimden hemen önce açılan ve 3 yıllık yargı sürecinin ardından 18 Temmuz’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ankapark sürecinin anlatıldığı "Dinozorlar" videosu hazırladı.

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