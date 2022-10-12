TL'de değer kaybı sürüyor: Dolar ne kadar oldu (12 Ekim 2022)

12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:03

Hazine bu hafta gerçekleştirdiği ihalelerle TL cinsi tek hane maliyetle 40 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

TCMB'nin krediler için tahvil karşılığı ayırma kararı ile borçlanma faizlerinde başlayan düşüş, Hazine'nin rekor taleple tek haneye yakın maliyetten borçlanmasını sağlayan ana etken oldu.

Hazine dün 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ile yüzde 9.9 dönemsel getiri ile borçlanırken 10 yıllık sabit kuponlu gösterge tahvil yüzde 12.6 civarında seyretti.

HAZİNE 61.8 MİLYAR TL İÇ BORÇLANMA ÖNGÖRDÜ



Ekim ayında toplam 61.6 milyar TL iç borç servisine karşılık 61.8 milyar TL iç borçlanma öngören Hazine böylece bu haftaki üç ihale ile hedefinin üçte ikisini tamamladı.

Hazine bankaların yeni kurallarla en çok özendirildiği 10 yıllık sabit kuponlu gösterge tahvil dahil olmak üzere ay bitmeden üç ihale daha düzenleyecek.

Bugün iç piyasada ağustos ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek. Reuters anketine katılan uzmanlar takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık yüzde 2.7 büyüdüğünü tahmin ettiler.

Dolardaki güçlenme, İngiltere tahvil piyasasındaki istikrarsızlık ve yarınki ABD enflasyon verileri küresel piyasalarda riskten kaçışı tetikleyen ana nedenler oldu.

Sterlin, İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey'nin acil tahvil alımlarını bu hafta sonlandıracağını ve emeklilik fonlarının buna göre pozisyonlarını konumlandırmasını söylemesinin ardından iki haftanın dip seviyesine indi.

Yenin dolar karşısında 1998'den beri ilk kez 146 seviyesini geçmesinin ardından Japonya maliye bakanı döviz piyasasına gereken müdahaleleri yapacağını açıkladı.

ABD'de bugün yayımlanacak üretici fiyatları ve yarın yayımlanacak tüketici fiyatları verilerinin enflasyondaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini göstermesi yani Fed'in agresif faiz artırımlarının devam etmesi için zeminin uygun olduğunu göstermesi bekleniyor.

Rusya'nın Kırım saldırısına misilleme olarak Ukrayna'da geniş çaplı füze saldırıları düzenlemesi de risk iştahını düşürdü.

Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda enerji ve rezervler piyasanın uzun süredir odağında.

TCMB'DEN YIL SONUNA KADAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR



TCMB'nin yıl bitmeden faizi tek haneye çekmesi beklentisi genele yayıldı. Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.

Bankaların bu ayın sonunda başlayacak sendikasyon yenilemeleri de, kredinin çevirme oranları ve maliyetler açısından takip edilecek.

TCMB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 08.30'da 18.58/18.58 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 20.2, yılbaşından beri yüzde 29.1, son bir yılda ise yüzde 54.9 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TL'deki birikimli kayıplar ve yüksek enflasyon hanehalkını zorlarken, önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi açısından da piyasalarda takip ediliyor. Hükümet seçim öncesi dar gelirliler başta olmak üzere enflasyonun etkilerini azaltmak için bütçeyi daha belirgin şekilde kullanıyor.

Seçim yaklaştıkça bu trendin güçlenerek devam etmesi piyasadaki genel beklenti. Bu kapsamda bu hafta TBMM'de görüşmeleri başlayacak torba tasarıda da benzer yönde bir çok adım bulunuyor.