FIFA'dan kulüplere Dünya Kupası primi: 209 milyon dolar!

11 Ekim 2022 Salı, 19:35

Futbolseverler, 20 Kasım – 18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nı merakla bekliyor. Turnuva öncesi dünya genelindeki liglere ara verilecek.

FIFA, verilen arada kulüplere destek olmak amacıyla ödeme yapılacağını açıkladı. Kulüplere yapılacak ödemelerin toplamda 209 milyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

Önceki turnuvalarda yapılan ödemelerden 416 kulübün yararlandığı öğrenildi.

KULÜPLERE GÜNLÜK 10 BİN DOLAR

Yapılacak ödemelerin her oyuncunun kulübüne, turnuvada kaldığı süre boyunca günlük 10 bin dolar olacağı belirtildi. Bu ödemeden oyuncunun son 2 sezonda forma giydiği tüm kulüplerin faydalanabileceği aktarıldı.

FIFA, kulüplere yaptığı açıklamada oyuncular için başvuru yapılabileceğini belirtti. Kulüpler, internet üzerinden başvuru yapabilecek.