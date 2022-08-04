TL’deki değer kaybı, 197 enerji ihalesini iptal ettirdi

04 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Türk Lirası’ndaki yüksek değer kaybı ve doğalgaz, petrol gibi ithal enerji kaynaklarına bağımlı elektrik üretiminde yaşanan maliyet artışı, elektrik almak isteyen kamu kurumlarını vurdu.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre, yılbaşından bu yana tam 197 elektrik enerjisi alım ihalesi iptal edildi. Bu ihalelerin 192’sinin iptal gerekçesi “ihaleye teklif veren istekli çıkmaması”, 5’inin ise “bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin çok üzerinde olması” şeklinde belirtildi. Belediyeler ve il özel idareleri, bu durumdan en çok etkilenen kurumlar oldu. İptal edilen 197 ihalenin 61’i, belediyelerin açtığı ihalelerdi. Milli Savunma Bakanlığı ise belediyelerin ardından en çok ihale iptaliyle karşılaşan bakanlık oldu. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’nın da bir ihalesi iptal edildi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mahir Ulutaş, elektrik pazarlama firmalarının ihalelerle kendilerini bağlamalarının maddi olarak avantajlı olmadığını belirterek şu vurguyu yaptı:

ZARARA UĞRUYORLAR

“Firmalar, elektriği spot piyasada yüksek fiyatlara satabiliyor. Enerji fiyatlarındaki belirsizlik ve günden güne artan maliyetler firmaları ihalelere girmemeye itiyor. İhalelerden eli boş dönen kurumlar elektriği bölgedeki dağıtım şirketinden, ulusal tarife fiyatından alıyor, kamu zarara uğruyor.”