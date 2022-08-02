Sağlık Bakanlığı 3.5 milyon çocuk felci aşısını yurtdışından ihaleyle satın alacak

02 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 3 milyon 500 bin adet çocuk felci (polio) aşısı satın alacağını duyurdu. AKP döneminde 2011’de kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde üretimi için geçmişte çalışmalar yapılan polio aşısı, milyon TL’ler verilerek şimdi ithal edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan “3.5 milyon doz Bivalan Oral Polio Aşısı” için ihaleye çıkacak. Doktorlar, Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü’nün kapatılmasının ardından aşı konusunda yurtdışına bağımlı hale gelinmesine ve polio aşısının da 3.5 milyon doz ithal edilecek olmasına tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “1994’ten bu yana Türkiye’de aşı üretimi bırakıldı. Eskiden çocuklara üçlü polio aşısı yapılırdı. Şimdi bu ikiye düştü. Polio aşısı, ülkemize Çin ve Hindistan üretimli olarak geliyor. Kalitesinden yana bir sıkıntımız yok fakat Türkiye’de üretilmesi ekonomik açıdan da, sağlık açısından da güvenli olurdu. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde biz bu aşıları üretebilirdik. Geçmişte birçoğunu üretiyorduk” dedi.

"İTHAL ETMEK MADDİ YÜK"

AKP döneminde enstitünün atıl durumda bırakılıp sonra da kapatıldığına dikkat çeken Bulut, “Her zaman yerli üretim daha ucuzdur. Bu aşıları ithal olarak almamız maddi olarak daha büyük bir yük. Biz bu aşıları kendimiz yapıp satıyorduk. 1994’te son kuduz aşısını ürettiler, bir daha yapmadılar. 2011’de enstitüye yapılan yatırımı revize etmeleri gerekiyordu ama etmediler. Ondan bu yana da bir aşı üretimi olmadı. Eğer bu kurum kapatılmasaydı, şimdi biz 3.5 milyon doz aşıyı dışarıdan almak zorunda kalmayacaktık. İşin içinde rant olduğu için böyle satın alıyoruz” dedi.

HALK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN KURULDU

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, 27 Mayıs 1928’de savaştan yeni çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nde halk sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetlerini yürütmek için kuruldu. Enstitüde, tifüs, dizanteri, kolera, veba, meningokok, stafilokok, boğmaca, brusella, oral BCG, intradermal BCG, difteri, tetanoz, kızıl, karma aşılar, lekeli humma, kuduz, çiçek ve grip aşısı da üretiliyordu.