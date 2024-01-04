TL'nin reel değeri aralıkta düştü

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:02

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi aralık ayında TÜFE bazında 55,15 puan olarak hesaplandı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Kasım ayında 55,04 puandan 55,25 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi aralık ayında yüzde 1,8 düşüşle 85,87 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 87,07 puandan 87,40 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 44,35 puandan 44,36 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 64,08 puandan 63,83 puana geldi.

EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirasının (TL) ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.