TL'nin reel değeri en düşük seviyede
Türk Lirası'nın reel değerini gösteren reel efektif döviz kuru ağustosta 52.84 oldu. Böylelikle reel efektif döviz kurunda ocaktan bu yana en düşük seviye kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı.
Türk Lirası'nın reel değerini gösteren reel efektif döviz kuru ağustosta 52.84 oldu. Böylelikle reel efektif döviz kurunda ocaktan bu yana en düşük seviye kaydedildi.
Reel efektif döviz kuru aralıkta 48.10 ile rekor düşük seviyeye gerilemişti.
Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirası'nın ortalama değeri ile nominal efektif döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.
REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.
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