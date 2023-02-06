TL’nin reel değeri ocakta yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 2,23 puan artarak 56,99'a yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya kıyasla 2,23 puan artarak 56,99'a çıktı. Endeks, Aralık 2022'de 54,76 düzeyinde bulunuyordu.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif Döviz kuru endeksi de 1,87 puan artışla 86,81'den 88,68'e çıktı.
Türk lirasının değeri, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 4,94 puan, Yİ-ÜFE bazında 16,92 puan arttı.
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