Merkez Bankası Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Raporda yıllık enflasyonun hizmet grubunda yükselirken diğer alt gruplarda düşüş kaydettiği, Ocak ayında en belirgin artışın hizmet grubunda kaydedildiği belirtildi.

AA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:56
Merkez Bankası Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
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TCMB’nin raporunda tüketici fiyatlarının Ocak ayında yüzde 6,65 oranında arttığı, yıllık enflasyonun 6,59 puan düşerek yüzde 57,68’e gerilediği hatırlatıldı.

Bu dönemde yıllık enflasyonun hizmet grubunda yükselirken diğer alt gruplarda düşüş kaydettiği belirtildi.

GIDA AYLIK ENFLASYONU YÜZDE 6.62 

Raporda “Gıda aylık enflasyonu yüzde 6,62 olurken, bu gelişmede ekmek-tahıllar ile et, süt ve bunlarla bağlantılı ürünlerdeki gelişmelerin etkisi belirleyici olmuştur. Temel mal grubunda yıllık enflasyon diğer temel mallarda daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda düşüş kaydetmiştir. Aylık bazda ise dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat artışı öne çıkmıştır” dendi.

Ocak ayında en belirgin artışın hizmet grubunda kaydedildiği, bu gelişmede asgari ücret ve gıda fiyatlarından etkilenen kalemlerin yanı sıra, yeniden değerleme oranının etkilediği hizmet grupları, dönemsel fiyatlama davranışına sahip sağlık ve ulaştırma hizmetleri gibi kalemler ile geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi güçlü olan grupların etkisinin hissedildiği ifade edildi.

Üretici fiyatlarının ocak ayında enerji fiyatlarındaki gerilemeye karşın, diğer imalat sanayi sektörlerinde gözlenen fiyat artışları neticesinde yükseliş kaydettiği belirtilerek “Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış B ve C göstergelerinde güçlenmiş, yıllık enflasyonlar ise B göstergesinde yüzde 57,05’e gerilerken, C göstergesinde yüzde 52,97’ye yükselmiştir” ifadesine yer verildi.


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