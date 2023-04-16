TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener uyardı: Sanayileşmeden uzaklaştık

Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 03:00

MMO tarafından dün düzenlenen ve “Sanayi Kongresine Giderken AKP İktidarının 20 Yılı” başlıkı konferansta konuşan Yener, bu düzeni “emek düşmanı neoliberal politikalar, sanayisizleşme, kuralsızlaşma, anayasasızlaşma, liyakat ve hukuk tanımazlık” şeklinde tanımlayarak “Sermaye birikimi politikaları eş, dost, akraba, yandaşlara sermaye transferleriyle oligarşik niteliktedir. Birikim tarzı-emek süreci ilişkisinde emek hep gerileyen taraftır. AKP iktidarı tarihsel ve toplumsal yıkım ve kötülük iktidarı olmuştur” dedi.

(Yunus Yener)



"TOPLUM DÜŞMANI"

Türkiye’nin üretim ekonomisinden uzaklaştığını da anlatan Yener, bu konuda şu vurguyu yaptı:



“Bugün sanayi, düşük teknolojili üretimle, emek yoğun sektörlerle, finans transferleri ve mafyatik, oligarşik bir rant ağı ile kuşatılmışlıkla belirleniyor. Üretim gücünün tahribi, dış borçlara ve ithal girdilere bağımlılık, borç ve faiz ödemelerinin büyüklüğü, inşaat-rant odaklılık vb. olgular, ülkemizin sanayileşmeden tamamen uzaklaştığını ortaya koymuştur.”

(Emin Koramaz)



TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise “emek ve toplum düşmanı bir siyasal program” uygulandığını dile getirerek 14 Mayıs’taki seçimlere atıfla şu vurguyu yaptı:

“Cumhuriyetin yüzüncü yılında, ülkemizi bitmeyen krizlere sürükleyen tek adam rejiminin geleceğimizi elimizden alma çabasına karşı, Cumhuriyetimizi eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik temeller üzerinde yeniden inşa edebilme umudu için tüm birikimimizi seferber edeceğiz.”