TMMOB'tan 'geçinemiyoruz' mitingi

TMMOB, 30 Kasım'da 'geçinemiyoruz' mitingi düzenleyecek.

TMMOB'tan 'geçinemiyoruz' mitingi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 21:39

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 30 Kasım'da 'geçinemiyoruz' mitingi düzenleyecek.

Söz konusu miting, 30 Kasım günü Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda yapılacak.

TMMOB mitingi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: 

"GEÇİNEMİYORUZ! Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz! 30 Kasım'da Ankara Tandoğan Meydanı'ndayız."


Etiketler: #tmmob #Miting

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