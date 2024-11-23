DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den 'kayyum' açıklaması: 'Demokratik haklar birer birer ortadan kaldırılıyor'

Yayınlanma: 23.11.2024 - 15:53

Güncelleme: 23.11.2024 - 15:53

Batman, Mardin, Halfeti ve Esenyurt'taki kayyum atamalarının ardından son olarak İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti'deki Tunceli ve CHP'deki Ovacık belediyelerine de kayyum atanmasına tepkiler sürüyor.



Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ortak bir açıklama yaparak iktidarın kayyum atamalarını protesto etti.

“TAMAMIYLA SİYASİ BİR OPERASYON”

“Kayyum politikasından vazgeçin! Halkın iradesine saygı gösterin!” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Siyasi iktidar sandıkla gelenin sandıkla değil, karanameler ile gittiği bir düzeni kalıcı hale getiriyor. En son Tunceli ve Ovacık Belediyelerinde de halkın seçtiği temsilcilerin yerine kayyum atandı.

Sadece belediye başkanlarının değil; topyekûn tüm seçilmişlerin, örneğin belediye meclisinin de yok sayılması yaşanan sürecin hiçbir hukuki gerekçesi olmadığını, tamamıyla siyasi bir operasyon olduğunu tescil etmektedir.

Siyasi iktidar bir taraftan halkın iradesini, bir taraftan da Anayasa’yı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil olmak üzere Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmaları yok saymaktadır.

Siyasal iktidar tüm demokratik hakları birer birer ortadan kaldırıyor. Artık kazanamadıkları seçimlerin sandık sonuçlarını tanımayacaklarını bu antidemokratik uygulamalarıyla açık açık ilan etmektedirler.

Bu tehlikeli anlayışa karşı demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinden olan seçme ve seçilme hakkını açık ve tavizsiz biçimde savunarak bu karanlık döneme son vermek her yurttaşın ve bizlerin görevidir.”