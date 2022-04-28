TMO 12 bin ton ayçiçeği yağı aldı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ithalat ihalesiyle 12,000 ton ayçiçeği yağı alımı yaptı.
Ticaret kaynakları, ihalede 12,000 ton için teklifin Yayla tarafından verildiğini, teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,997 dolar olduğunu ve teslimatın Mersin limanına yapılacağının tahmin edildiğini söyledi.
Kaynaklar 6,000 tonluk kısmın ise Prime'ın teklifinin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 2,007 dolar seviyesinde olduğunun ve teslimatın Tekirdağ limanına yapılacağının tahmin edildiğini söyledi.
TMO ihalelerinde satın alınan miktarlar nihai onaya tabi olacak.
İhalede teslimatın 16 Mayıs ile 16 Haziran tarihleri arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına yapılması talep edilmişti.
TMO, 31 Mart'ta da 18,000 ton ham ayçiçeği yağı satın almıştı. Bu ihalede en düşük fiyat 6,000 ton için navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,896.90 dolar olmuştu.
Ayçiçek yağı fiyatları, Ukrayna'daki savaşın önemli üreticilerden biri olan Ukrayna'nın ihracatını sekteye uğratması ve tüm dünyada ayçiçek yağına ulaşımın zorlaşmasına neden olmasıyla sert biçimde yükseldi.
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