Toprak Mahsulleri Ofisi 18 bin ton ayçiçeği yağı ithalatı için ihale açtı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dün 18,000 ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için uluslararası ihale açtı.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) dün 18 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatı için uluslararası ihale açtı. Avrupalı ticaret kaynakları tarafından yapılan açıklamada, 28 Nisan'a kadar tekliflerin alınacağı belirtildi. İhalede ürünün 16 Mayıs ile 16 Haziran arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına teslim edilmesi istendi.
İhaleye katılanlar daha önce Mersin limanı depolarına getirdikleri ayçiçeği yağını satmak için de teklif verebilecekler.
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