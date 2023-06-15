TMO buğday satışını durdurdu: Ekmeğe zam kapıda

Yayınlanma: 15.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 03:00

AKP iktidarının ekonomiyi içine sürüklediği krizin etkileri, seçim sonrası daha da belirgin hale geliyor. Türkiye her yeni güne ya “yeni” ya da “beklenen” zam haberleriyle uyanıyor.

Bunun son örneklerinden biri Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) aldığı yeni bir kararla ortaya çıktı. TMO, ekmek fiyatlarını kontrol altında tutabilmak için un fabrikalarına sürdürdüğü sübvansiyonlu buğday satışını bu aydan itibaren durdurdu. Bu durum, 50 kiloluk un çuvalının devlet destekli 340 TL olan fiyatını 570 TL’ye yükseltti. Bu nedenle ekmek fiyatına yüzde 30-50 zam gelmesi bekleniyor.

(Baki Remzi Suiçmez)

Gelişmeyi değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez şuna dikkat çekti: “Tüketiciyi korumak için devletin zarar yazarak üreticiye sübvansiyon vermesini olumlu görsek de bu sürdürülebilir değil. Asıl önemli olan çiftçiyi korumak, ithalatı önlemek. Bu alım fiyatlarıyla gelecek yıl daha az üretim yapacak hale geleceğiz.”

(Ayhan Barut )

CHP Milletvekili Ayhan Barut da maliyetlere atıfla çiftçiye desteğin artırılmasını önerdi.